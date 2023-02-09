Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı’nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu’nun ardından 72 yaşındaki Abdullah İnal da 81. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 4. gününde bölgeden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Malatya’da yıkılan 6 katlı Afan Apartmanı’nın enkazından 80. saatte Nazime Şahinoğlu’nun ardından 72 yaşındaki Abdullah İnal da 81. saatte sağ olarak kurtarıldı.

Ekipler, Zaviye Mahallesi’ndeki Afan Apartmanı enkazında çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. 6 katlı binanın enkazından ses gelmesi üzerine Adıyaman ve İstanbul’dan gelen ve Malatya’daki ekipler bu bölgeye yoğunlaştı. Özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gönüllüler, Nazime Şahinoğlu’nu 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkardı. İlk müdahalesi hazır bekletilen UMKE ekiplerince yapılan Şahinoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, aynı binada enkaz altında olan 72 yaşındaki Abdullah İnal da sağ olarak çıkarılıp tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda gönüllünün yanı sıra; AFAD, JAK ve UMKE ekibi de katıldı.