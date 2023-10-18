Asrın felaketi sonrası inşa sürecinin başlayacağı Malatya’da birçok vatandaşın evlerinin aynı yerde yapılmasını istediği belirtilerek, bu nedenle zemin + 6 katlara da hibe ve kredi desteği talep ediliyor.

6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da TOKİ tarafından rezerv alanlarına deprem konutları inşa edilirken, yerinde dönüşüm projesi ile de vatandaşların kendi arsalarına evlerinin yapmalarına imkan sağlanıyor. Bakanlığın açıkladığı zemin +4 kat sınırının birçok mahallede yetersiz kaldığını ifade eden Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, bunun için zemin+6 kat yapılacak yerlerde de hibe ve kredi desteğinin verilmesinin Malatya’nın yerinde dönüşümünü hızlandıracağını söyledi.

Mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda konuşan Fidanel, Malatya’nın daha hızlı toparlanabilmesi adına vatandaşların karşılaştığı ’Yerinde Dönüşüm’ konularındaki teknik problemlerin tespiti ve çözümü için fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi. Hibe ve kredi şartları, kat sayısı, orta ve ağır hasarlı yapıların genel durumu ve koruma altındaki tescilli yapıların yeniden ayağa kaldırılması konularında çalışmaları anlatan Fidanel, “Hibe ve krediden faydalanabilmek için Zemin+4 kat sınırının birçok mahallemizde kurtarmadığı ve tüm bağımsız bölümün aynı arsaya yeniden sığabilmesi için "h max serbest" olan yerlerde Zemin+6 kat yapmak isteyen vatandaşlarımızın da hibe ve krediden faydalanabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımız evlerini aynı yerde istiyor, farklı rezerv alanlarına gitmek istemiyor. Bunun için Zemin+6 kat yapılacak yerlerde de hibe ve kredi desteği verilmesi Malatya’mızın yerinde dönüşümünü hızlandıracaktır” diye konuştu.