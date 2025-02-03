Malatya’da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin 2. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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Malatya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yakınlarını kaybeden vatandaşların mezarlık ziyaretleri ve düzenlenecek anma etkinlikleri göz önünde bulundurularak, 6 Şubat tarihinde tüm resmi ve özel okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: iha