Malatya’nın Akçadağ ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilo 600 gram kubar esrar ile 4 adet tüfek ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akçadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 600 gram kubar esrar maddesi, 4 adet tüfek ile 3 adet cep telefonu ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlılardan birine adli kontrol uygulanırken diğer bir zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.