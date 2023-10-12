Malatya’nın Akçadağ ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilo 600 gram kubar esrar ile 4 adet tüfek ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akçadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 600 gram kubar esrar maddesi, 4 adet tüfek ile 3 adet cep telefonu ele geçirilirken 3 zanlı gözaltına alındı.

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Operasyonda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlılardan birine adli kontrol uygulanırken diğer bir zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.