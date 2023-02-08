Enkaz altında kalan 8 yaşındaki Abdullah isimli çocuk, ekipler 5 metrelik yaşam tüneli kazması sonucu 45 saat sonra hayata tutundu. Sağlık durumu iyi olan Abdullah’ın ailesine ulaşmak için ekipler aynı apartmanda çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Merkez Tevfik Temelli sokakta bir apartmanın çökmesi sonucu enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla çalışmalara Artvin’den katılan Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), Borçka Kaymakamlığı Gönüllüleri ve EDAK ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde, Malatya’da yıkılan bir binanın enkazından 45 saat sonra 5 metrelik yaşam tünel kazılarak 8 yaşındaki Abdullah çıkartıldı.

Van polisi 43 saat sonra 2 vatandaşı daha tekbirlerle enkaz altından sağ çıkardı

Van polisi 43 saat sonra 2 vatandaşı daha tekbirlerle enkaz altından sağ çıkardı

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