Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde ciddi hasar meydana geldi. Depremde enkaz altından güzel haberler gelmeye de devam ediyor. Depremin vurduğu Malatya’da çöken 7 katlı Özpolatlar Apartmanı’nda enkaz altından 42 saat sonra Sebahat Sarıbaş ile Muhammet Oğuz Sarıbaş sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya’da 42 saat sonra enkaz altında kalan 2 sağ olarak kurtarıldı.

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