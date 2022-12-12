Malatya 1. Amatör Küme Muharrem Zeyno Büyükler Futbol Ligi 3. haftasında oynana 4 maçta toplam 32 gol atıldı.

Malatya 1. Amatör Küme Muharrem Zeyno Büyükler Futbol Ligi 3. haftasında oynana 4 maçta toplam 32 gol atıldı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı iken kalp krizinden vefat eden Muharrem Zeyno adına düzenlenen 1.Amatör Kümenin 3. hafta karşılaşmalarında, 4 maçta toplam 32 gol atıldı. Gollerin tamamını ev sahibi takımlar atarken, misafir takımlar ise hiç gol bulamadı.

En farklı skorun atılan 11 golle olduğu haftanın maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

Pütürge Belediyespor-Sürgüspor: 11-0

Yazıhan Belediyespor-Çöşnükspor: 9-0

Kale Gençlerberliği-Pütürgegücü: 7-0

Alageyikspor-Karakavakspor: 5-0