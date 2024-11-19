Malatya’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 696 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayda 9 zanlıya işlem yapıldı.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılık suçlarının tespiti ve önlenmesine yönelik 9 zanlının ikamet ve eklentilerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 bin 696 litre sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek 606 adet fişek ele geçirildi.

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Olayda gözaltına alınan zanlılara 5607 SKM’den işlem yapıldı.

Kaynak: iha