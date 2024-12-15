Malatya’da 73 ayrı noktada 322 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde 7 bin 331 şahıs sorgulanarak, bin 582 araç kontrol edildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 73 ayrı noktada 322 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamalarda 68 park-bahçe, 8 metruk bina, 8 kıraathane, 6 umuma açık yer, 10 KYK yurt çevresi, 36 okul ve çevresi kontrol edilirken, 7 bin 331 şahıs sorgulandı ve bin 582 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada 1 hırsızlık şüphelisi, 12 düzensiz göçmen, 5 yoklama kaçağı, 5 ifadeye yönelik aranması bulunan şahıs ve kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalanırken, 5 adet sentetik ecza, 2.37 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 356 araç ve sürücü kontrol edilirken, 476 sürücüye cezai işlem uygulandı, 2 araç trafikten men edildi. 4 sürücünün ehliyetine ise el konuldu.