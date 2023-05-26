Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 830 gr metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 paket halinde toplamda 3 kilo 830 gr metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 4 zanlı gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., C.K., E.E. ve Z.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.