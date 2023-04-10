Malatya’da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında biri bebek 2 kişiyi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Pütürge ilçesine bağlı Başmezra Mahallesi’nde meydana gelen ilk kazada M.Ç. idaresindeki 44 ED 941 plakalı otomobil yağışlı havanında etkisiyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü ile birlikte E.Ç. (39) ve 2 aylık bebek Ahmet Çelebi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı bebek hastane yolunda ambulansta hayatını kaybetti.

Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer ölümlü trafik kazasında ise Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Ö. (52) yönetimindeki 44 KB 155 plakalı tır yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Kalik’e (70) çarptı. Kazada Abuzer Kalik olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi’nde meydana gelen bir başka kazada da A.P. (44) idaresindeki 44 AEP 764 araç, sürücünün kontrolünden çıkarak kanala devrildi. Kazada araç sürücüyle birlikte A.S.P. (76) yaralandı.

Kazalarda hayatlarını kaybeden 2 kişinin cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.