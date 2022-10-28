Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümü etkinlikleri çelenk bırakılması ile başladı.

Malatya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümü etkinlikleri çelenk bırakılması ile başladı.

Büyükşehir Belediyesi tarafında yeni yapılan alanda gerçekleşen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çelenk bırakılması ile başladı. Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan’ın çelenk bırakmasının ardından tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Günün anısına şeref defterini imzalayan Vali Şahin, ’’Yaktığınız bağımsızlık meşalesi ışığında küllerinden yeniden doğup düşmanı vatan toprağından süpürüp atan Türk Milletine bu büyük destanın zafer tacı olarak armağan ettiğiniz Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünde manevi huzurunuzda şerefle toplanmış bulunuyoruz. Aziz milletimiz, açtığınız bağımsızlık sancağı etrafında kenetlenerek düşmanı İzmir’den denize dökmeyi başarmış, bu büyük milletin hiçbir şart altında kimseye boyun eğmeyeceğini tüm cihana bir kez daha ilan etmiştir. Askeri dehanızla yüce Türk milletinin önünde canınızı ortaya koyarak verdiğiniz kutlu mücadelelerden sonra; siyasi dehanızla 29 Ekim 1923’te ilan ettiğiniz Cumhuriyet, milletimizin kadim devlet teşkilatı geleneğini en çağdaş şekliyle yenilemiştir. Ulusumuzda demokrasi bilinci geliştikçe halkımızın benliğindeki Cumhuriyet kavramı da güçlenmiş, milli iradeyi esaret altına almaya çalışanlara karşı her daim Türk Milleti’nin en büyük manevi gücü olmuştur. Kurduğunuz Cumhuriyetten, miras bıraktığınız fikir ve ilkelerden ilham alan Malatya halkı, bugün birlik ve beraberlik halinde, azim ve kararlılıkla geleceğe yürümeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan, bıkmadan çalışacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini yazdı. Törene Vali Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan, adli erkan, emniyet mensupları, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile öğrenciler katıldı.

Kutlama programı çerçevesinde yarın Malatya Valisi Hulusi Şahin tarafından tebriklerin kabulü ve 15 Temmuz Millet Meydanı valilik önünde resmigeçit töreni de yapılacak.