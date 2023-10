Malatya’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Malatya’da Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni düzenlendi. Kanalboyu’nda bulunan anıtta gerçekleşen törene Vali Ersin Yazıcı, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile resmi kurum ve kuruluşların müdürleri ile askeri ve polis erkanı katıldı. Valilik, 2. Ordu ve Belediye Başkanlıklarının çelenklerinin sunumu sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çevredeki vatandaşların da eşlik ettiği İstiklal Marşı sonrası Vali Ersin Yazıcı anıt defterini imzaladı. Yazıcı, anıt şeref defterine ise, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Devletimizin bölünmez bütünlüğü, istikbali için ölümü göze alan milletimizin insanlık, haysiyet ve şerefi için bütün fedakârlıkları yapıp her türlü zorluğa göğüs gererek, milletinize duyduğunuz bu sadakat ve kahramanlığınızla, bağımsızlık ve vatanseverlik inancımıza ilham kaynağı oldunuz. Yüce milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu hür ve bağımsız yaşama mücadelesi, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan toprakları üzerinde yaşayan her bir ferdi tarafından da ebediyen unutulmayacaktır. Verdiğiniz eşsiz mücadele ile tam bağımsızlığın siyaset, ekonomi, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda özgürlük ve bağımsızlık olduğunu gösterdiniz. Özgürlük ve bağımsızlık düşüncesiyle var olan aziz milletimiz, Kurtuluş Savaşı’nda ölümüne verilen amansız mücadele sonucu ortaya çıkan istiklal ateşini yeniden yakarak 29 Ekim 1923’te önderliğinizde kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile yepyeni ve muasır bir devlete kavuşmuştur” ifadelerini yazdı.