24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Genç öğretmen adaylarının yemin ederek mesleğe başladığı törende konuşan Vali Seddar Yavuz, 2025 yılı itibarıyla eğitim altyapısının tamamlanacağını ve yeni sınıflarla öğrencilerin modern eğitim imkanlarına kavuşacağını söyledi.

24 Kasım Öğretmenler günü Malatya’da da düzenlenen tören ile kutlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kutlama programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Tolunay Başer, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. İlhan Erdem, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, zorlu bir sürecin ardından yeniden toparlanmak ve şehri yeniden ayağa kaldırma sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirterek öğretmenlerin, kentin yeniden inşasında çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise öğretmenliğin yalnızca bir meslek değil, insanı şekillendiren ve geleceği inşa eden bir sanat olduğunu ifade ederek öğretmenlere minnettar olduklarını ifade etti. Başkan Er, "Öğretmenlerimizin hakkını ödemek mümkün değil" diyerek tüm öğretmenlere teşekkür etti.

"Bugünlere Sizin Sayenizde Geldik"

Programda son olarak söz alan Vali Seddar Yavuz’da Türkiye Cumhuriyeti’nin geldiği seviyede öğretmenlerin büyük katkısının olduğunu belirterek, Atatürk’ün ‘Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ hedefinin ancak bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle mümkün olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin bu alandaki katkılarının temelini oluşturduğunu söyleyen Yavuz, 6 Şubat depremi sonrası yürütülen yeniden yapılandırma çalışmalarına da değindi.

Depremin ardından yürütülen hızlı toparlanma sürecinin önemine dikkat çeken Vali Yavuz, 2025 yılı itibarıyla Malatya’nın yeni konutlar, iş yerleri ve eğitim altyapısı ile modern şehir standartlarına kavuşacağını belirtti.

Malatya’daki eğitim altyapısına yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Yavuz, 2025 yılı itibarıyla eğitim altyapısının tamamlanacağını ve yeni sınıfların öğrencilerin modern eğitim imkanlarına kavuşacağını söyledi.

“Milli ve yerli bir nesil yetiştiriyoruz”

Eğitimde milli ve manevi değerlere vurgu yapan Vali Yavuz Türkiye’nin kendi medeniyet değerlerinden sapmadan yoluna devam edeceğini belirterek, "Öğrencilerimize tarihimize, kültürümüze ve inançlarımıza yabancılaşmadan eğitim vermek önceliğimizdir. Siz değerli öğretmenlerimiz bu misyonu taşımaktasınız" dedi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan genç öğretmenler, yemin töreni ile öğretmenliğe başladı. Yemin töreninin ardından emekliye ayrılan vefakar öğretmenlere de plaket takdim edildi. Program öğretmenler korosunun konseri ile devam etti.