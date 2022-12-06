Konuyla ilgili olarak bir şahsa ise “5607 SKM’den” işlem yapıldı.

Yeşilyurt’a sağlam ve modern binalar inşa ediliyor

Yeşilyurt’a sağlam ve modern binalar inşa ediliyor

Malatya Emniyeti il Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Malatya’da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 201 bin 600 adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.

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