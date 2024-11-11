Malatya’da, polis tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 milyon 380 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 1 kişiye işlem yapıldı.

Malatya’da polis tarafından gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünleri satışı yapılan bir adrese operasyon düzenlendi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde A.D.’ye ait ikamete operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 milyon 380 bin adet kaçak makaron, 700 adet kesilmiş TAPDK bandrolü,1 adet ruhsatsız tabanca 34 adet fişek ele geçirildi.

Olayda, gözaltına alınan zanlıya 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.