Malatya’nın Arapgir ilçesi Sarı Çiçek yaylası mevkiindeki santrale yerleştirilmesi planlanan rüzgar gülleri için 2 bin rakımdaki karlı yollar aşılıyor.

Malatya’nın Arapgir ile Sivas’ın Divriği ilçesi aralığında etkili olan kar yer yer 2 metreyi geçerken, Sarı Çiçek yaylası mevkiine yerleştirilmesi planlanan rüzgar gülleri için zorlu bir mücadele veriliyor.

Sarı Çiçek Yaylası’na yapılması planlanan 12 adet rüzgar gülünün kurulumu için bölgeye ulaşmaya çalışan ekipler, yoğun kar ve rüzgarla mücadele ederken, bu zorlu süreç ise cep telefonu kameralarına da yansıdı.