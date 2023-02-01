Malatya’da “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

Malatya’da “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

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Aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “kasten yaralama suçundan “ 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ö. ’yü yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.