Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,4 şiddetindeki depremde Malatya’da da 140’ın üzerinde binanın çöktüğü gelen ilk bilgiler arasında. Şu ana kadar enkazlardan 20’nin üzerinde ceset çıkarılırken, aramalar halen devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,4 şiddetindeki depremde Malatya’da da 140’ın üzerinde binanın çöktüğü gelen ilk bilgiler arasında. Şu ana kadar enkazlardan 20’nin üzerinde ceset çıkarılırken, aramalar halen devam ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 7,4 şiddetindeki deprem Malatya’da çok sayıda binayı yıktı. İlk gelen bilgilere göre kent merkezinde 140’ın üzerinde bina tamamen çökerken, binlerce evde de ağır hasar meydana geldi. Vali Hulusi Şahin’in verdiği bilgilere göre ilk belirlemelere göre 23 vatandaş hayatını kaybederken 400’ün üzerinde ise vatandaşın yaralandığını belirtildi.

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçlerinin de teyakkuza geçtiği deprem sonrasında halk sokaklarda artçıların geçmesini bekliyor.

Kentin birçok bölgesinde yıkılan binalarda aramalar devam ederken, çevre illerden gelecek arama kurtarama ekiplerinin de Malatya’ya desteğe geleceği ifade edildi.

Malatya Valiliğinde de kurulan kriz masasında Vali Hulusi Şahin başkanlığındaki ekip gelen ihbarları değerlendirerek ekiplerin bölgelere gitmesini sağlıyor.