Malatya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarmanın Dedektifleri (JASAT) timleri tarafından, "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya’da, hırsızlık suçundan aranan ve 13 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.

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