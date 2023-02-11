Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki kadına 124 saat sonra sağ ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan 83 yaşındaki kadına 124 saat sonra sağ ulaşıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zonguldak’tan bölgeye giden Türkiye Taşkömürü Kurumundan madenciler, Battalgazi’de çalışmalara destek veriyor. Yıkıntıların arasından ses geldiğini tespit eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu 83 yaşındaki Halime Gürbüz’ü 124 saat sonra kurtarmayı başardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı.