Malatya’da 3 gün sürecek "12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli Kongreleri" başladı.

Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği, Karaciğer Nakli Derneği ve İnönü Üniversitesi tarafından bir otelde düzenlen kongreye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile depremde Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan ve Malatya’dan sorumlu bakan olan Prof. Dr. Mahmut Özer de online katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, "Depremden hemen 6 ay sonra Malatya’da 2’inci çapraz 4’lü karaciğer nakli yapılıyor. Ardından, 3 ay sonra 5’li, bir 3 ay sonra 6 ve bir 3 ay sonra ise 7’li çapraz yapılıyor. 14 masa 14 ameliyat aynı anda. Bunu yurt dışına gönderiyorlar. Oradaki editör inanmıyor. Diyor ki, bana ameliyathanenin planını gönderin. Bana ameliyata katılan cerrahları gönderin. Yani inanmıyor. Bunu kim yapıyor, bu ekibin başındaki Malatya sevdalısı Prof. Dr. Sezai Yılmaz yapıyor. Dünyanın çok ileri ülkeleri var. Sermayesi bizim çok çok üstümüzde. Bir şirketlerin değeri bile Türkiye’nin milli serveti kadar" dedi

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü ve Karaciğer Nakli ve Karaciğer Nakli Dernek Başkanı Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise, "Ülkemizde her yıl 3 ila 9 Kasım tarihleri arasında Organ Bağışı Haftası kutlanmaktadır. Tabi bu hafta aynı zamanda organ bağış haftası. Aslında bu kongrenin bu tarihlere gelmesini Birol hoca ile planlamamıştık. Ancak 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya’da ve birçok ilimizde yıkıcı depremler yaşadık. Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, dedi ki bu kongreyi depremde kaybettiklerimizin anısına Malatya’da yapalım. Tabi kaybettiklerimizin arasında, sağlık çalışanları vardı, doktorlar vardı, hemşireler vardı tıp öğrencileri vardı. Tabii ki halkımız vardı. Malatya’da yaymayı önerdi. Bizimde Karaciğer Nakli Derneği olarak Malatya’da bir kongre planımız vardı. İkisini birlikte yapma kararı aldık. Hem yurt içinden hem yurt dışından çok kıymetli konuşmacılarımız var. Yurt dışından katılacak konuşmacıları, ülkemizdeki tasarruf tedbirlerine uyarak online katılımlarını sağladık. Tüm katılımcıları Malatya’da misafir etmekten son derece mutluyuz. Sorunlarla boğuşan Malatya’mızda bu tarz büyük bir bilimsel organizasyonu gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da, "Türkiye’de bugün itibarıyla organ nakli bekleme listesinde karaciğer nakli bekleyen 2 bin 651 hastamız bulunuyor. Bu hastalarımızın tedavisinin yalnızca karaciğer nakliyle mümkün olduğunu biliyoruz. Öte yandan organ nakli cerrahisinde yapılan çapraz nakiller sayesinde verici havuzu artmakta ve daha çok hastamız şifasına kavuşmaktadır. Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, yapmış olduğu çoklu karaciğer nakilleriyle tüm dünyada çığır açan işlere imza atmaktadır. Yine Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü tüm hastanelerimiz içerisinde en çok karaciğer nakli yapan merkezimiz olarak gözbebeğimiz konumundadır. Üreten sağlık modelimizle üniversitelerimizdeki sağlık bilim insanlarından Ar-Ge çalışmalarına sanayinin üretim gücünü ve devletin teşvik eden rolünü bir araya getiriyoruz. Böylece TÜSEB üzerinden oluşturacağımız ekosistem ile bilhassa Ar-Ge çalışmaları yürüten bilim insanlarımızın yanında olacağız ve bilim insanlarımıza destek vereceğiz" diye konuştu