Malatya’da ilkokul öncesi eğitimdeki 12 bin 874 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuldu.

Malatya’da ilkokul öncesi eğitimdeki 12 bin 874 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nca eğitimde fırsat eşitliğini artırmak amacıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 6 Şubat’tan itibaren Türkiye’deki tüm okullarda, okul öncesi eğitimdeki çocuklara yönelik başlatılması planlanan ücretsiz yemek projesi Malatya’da hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde temel eğitimde yemek hizmeti sunulan öğrenci sayısı, 9 bin 781 ‘den 16 bin 169’a, okul öncesinde 243’ten 12 bin 874 ‘e pansiyonlu okullarda 831’den 3 bin 117’ye toplamda ise 32 bin 160’a ulaştığı bildirildi.