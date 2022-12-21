Malatya’da “Aile Okulu” projesi çerçevesinde 12 bin 701 aileye eğim verildi.

Malatya’da “Aile Okulu” projesi çerçevesinde 12 bin 701 aileye eğim verildi.

Ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Aile Okulu projesi çerçevesinde Malatya’da binlerce aile buluşuldu.

Kent genelinde eğitici öğretmenlerin katkılarıyla bağımlılıkla mücadeleden akran ilişkilerine çatışma ve stres yönetiminden ilkyardım eğitimi gibi on ayrı konu başlığında 44 saatlik eğitimler sonunda 552 kurs merkezinin yanı sıra özel nedenlerle okullara ve kurs merkezlerine gelemeyen ailelerin evlerinde sürdürülen eğitimlerde 12 bin 701 aileye kurs verildiği bildirildi.