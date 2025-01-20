Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 100. Yıl Parkı içerisinde hizmete sunulan 100. Yıl Kitap Kafe, Beydağı Anadolu Lisesi’nden 50 öğrenci ve 4 öğretmeni misafir etti. Öğrenciler, sıcak ve modern kütüphane ortamında verimli bir gün geçirirken, kitap okuma ve ders çalışma alışkanlıklarını pekiştirme fırsatı da buldular.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Kitap Kafe’de ücretsiz olarak çay, kahve ve çorba ikramı sunuluyor. Ayrıca haftanın her günü 08.00-17.00 saatleri arasında açık olan kafede öğrencilere ücretsiz internet imkânı da sunuluyor.

Avşar, “Gençlerimiz İçin Mükemmel Bir İmkân Diyebilirim”

Kitap Kafe’nin öğrenciler için yararlı bir mekân olduğunu vurgulayanBeydağı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuriye Avşar, “Öğrencilerimi 100. Yıl Parkı’nda bulunan kitap kafeye getirmek istedim. Kitap okumayı çok seviyorum ve herkese de tavsiye ederim. Kafeye baktığımız zaman gerçekten gençlerimiz için mükemmel bir imkân diyebilirim” dedi.

Beydağı Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Hazar ise kitap kafeyi beğendiğini belirterek, “100.Yıl Kitap Kafe’ye ilk kez geliyorum ve burayı çok beğendim. İlimizde depremden sonra ders çalışabileceğimiz pek bir yer yoktu. Ama burası gerçekten ders çalışabilmek adına tek kelime ile mükemmel bir yer. Öğrenciler hem burada ders çalışabiliyor hem de kütüphanede bulunan kitaplardan istifade edebiliyorlar. Burada geleceğimizi hazırlama noktasında güzel bir şekilde ders çalışabiliriz” dedi.

100. Yıl Kitap Kafe’nin gençlerin uğrak noktası haline geleceğini ifade eden öğrenciGiray Tekin,“Beydağı Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisiyim. Kitap kafeye ilk kez geliyorum ve burası çok güzel. Şehrimizde bu gibi yerlerin eksikliği bir hayli fazla hissediliyordu. Böylesine kültürel faaliyetlerimizi yürütebileceğimiz mekânların yapılması hem şehrimiz hem de bizler için çok önem arz ediyor” dedi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden lise öğrencisi Ezel Güler, “Böyle güzel bir park içerisinde kitaplara yer verilmesi gayet güzel bir düşünce olmuş. Kitaplarla gençleri buluşturduğu için başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.