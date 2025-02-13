Malatya’da, yeni yuva kuracak 100 çift için toplu nikah töreni gerçekleştirilecek. Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Konya İl Müftülüğü, Malatya İl Müftülüğü, Konya Mehir Vakfı ve Diyanet Vakfı iş birliğiyle düzenlenen tören, 15 Şubat Cumartesi günü saat 17.00’de Büyükşehir Belediyesi Nikâh Sarayı’nda yapılacak. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katılacak.

Eylül ayında başvuruları alınan ve maddi açıdan zorluk çeken 18-40 yaş arasındaki 100 nişanlı çiftin nikâhları toplu olarak kıyılacak. Törende, çiftlere nikâh akdinin yanı sıra beyaz eşyadan halıya, mobilyadan ev tekstiline kadar geniş kapsamlı bir çeyiz desteği de sunulacak.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, toplu nikâh töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu anlamlı tören ile 100 gencimizin yuva kurmalarını sağlıyoruz. Ayrıca gençlerimize kapsamlı çeyiz yardımı da yapıyoruz. Aile, toplumsal yaşamımızın en önemli yapı taşıdır. Gençlerimize aile kurma yolunda destek olmalıyız" diye konuştu.