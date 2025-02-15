Malatya’da, toplu nikah töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, devletin aile yapısını korumak adına önemli adımlar attığını ifade ederek, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi için tüm kurumların çalıştığını söyledi.

Malatya’da, 100 çift Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Konya ve Malatya İl Müftülüğü, Konya Mehir Vakfı ve Diyanet Vakfı iş birliğiyle Nikah Sarayı’nda düzenlenen toplu nikah töreninde dünyaevine girdi.

"Güçlü toplumların temeli ailedir"

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve manevi projelerle de topluma katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti. Ailenin korunmasının, güçlü bir toplum ve şehir için temel unsur olduğunu belirten Er, "Güçlü bir şehir ancak güçlü bir toplumla mümkündür ve güçlü toplumların temelinde sağlam aile yapısı vardır. Ailenin korunması ve yaşatılması, hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Ayrıca Başkan Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesinin, bu konudaki hassasiyetin bir göstergesi olduğuna vurgu yaptı.

"Ailenin yaşatılması devletin yaşatılmasıdır"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise evlilik kurumunun, medeniyet değerlerinin yaşatılmasında önemli bir yeri olduğunu belirtti. Yavuz, "Ailenin yaşatılması, aynı zamanda devletin yaşatılması demektir. Bu topraklarda bağımsız bir şekilde hür yaşamak için en önemli kurum ailedir" şeklinde konuşarak, çiftleri tebrik etti.

"Aileyi koruma noktasında el birliğiyle çalışıyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da devletin aile yapısını korumak adına önemli adımlar attığını ifade ederek, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi için tüm kurumların çalıştığını söyledi. Genç nüfusun artmasının, toplumun geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Erbaş, "Bu yıl aile yılı değerli kardeşlerim sevgili yavrularımız evlatlarımız geleceğimiz inşallah gençlerimizin çocuklarımızın hem nicelik olarak hem de nitelik olarak onların daha iyi noktalara gelmesi ile geleceğimiz daha da zenginleşecek. Bizim zenginliğimiz genç nüfusun genç nüfusumuzun azalmaması lazım böyle bir tehlike var bu tehlikeyi inşallah hep birlikte millet olarak devlet olarak el birliğiyle aşacağız inşallah bütün tedbirler bu yönde alınıyor. Devletimiz kurumlarımız bakanlıklarımız el birliğiyle aileyi koruma noktasında ailemizi geliştirme noktasında elimizden geleni yapıyoruz vasıflarınız derneklerimiz sivil toplum kuruluşları müthiş bir farkındalık oluştu müthiş bir duyarlılık oluştu inşallah bu yıl bu duyarlılığı daha da arttıracağız. Diyanet işleri Başkanlığı olarak 90 bin camimiz var bu camilerimizde bir cuma günü 22 milyon insan bizim hutbeleri dinliyor, bu yıl inşallah aile konusunda çok daha fazla hutbe hazırlayacağız çok daha fazla kürsülerden mihraklardan girişen faaliyetlerinin içine aile kurumumuzu koyacağız inşallah" diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından çiftlerin nikahının kıyıldığı programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Samir Er, AK Parti Malatya Milletleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak AK Parti ve MHP Malatya İl Başkanları, çiftlerin yakınları ile davetliler katıldı.