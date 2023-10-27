Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Malatya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi, kenti Türk bayraklarıyla donattı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen bayrak dağıtma etkinliğinde esnaf ve vatandaşlara yaklaşık 10 bin adet bayrak hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hem kentin çeşitli yerlerini bayraklarla süsleyerek hem de esnaflara ve vatandaşlara bayrak dağıtımı gerçekleştirerek, kenti adeta kırmızı-beyaza büründürdü.

Malatya genelinde esnaflara bayrak dağıtımının yapıldığını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Dr. Murat Kılınç, “Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımıza bayrak dağıtımı yaptık. Malatya genelindeki esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, okullarımıza ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza bayrak dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda Cumhuriyet Meydanın da ve çevresindeki tüm esnaflarımıza bayrak dağıtımımızı gerçekleştirdik. Gün boyunca bayrak dağıtma etkinliğimiz devam edecek” dedi.