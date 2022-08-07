Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, içme suyu olmayan tüm kırsal mahallelerde içme suyu temini için sondaj çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında içme suyu sıkıntısı yaşayan Akçadağ İlçesi Yukarıörükçü Mahallesi’nde sondaj çalışması gerçekleştirildi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve Yukarıörükçü Mahalle Muhtarı Necmettin Korkmaz çalışmaları yerinde incelediler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın talimatları doğrultusunda içme suyu ile alakalı sorun bırakmamak adına MASKİ olarak devamlı sahada olduklarını aktaran MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, kayısıda hasat döneminde bölgenin nüfusunda artış yaşandığını kaydetti.

Yukarıörükçü Mahallesi Yazıevleri mevkiinde daha önceden yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak adına çalışmaların yapıldığını hatırlatan MASKİ Genel Müdürü Mert, “Yaz döneminde su seviyesi düştü. Durum böyle olunca yetmemeye başladı. Aşağıörükçü Mahallemizde de aynı sorun yaşanmıştı. Orası için de tekrar bir sondaj çalışması yaptık. Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, sahada olursanız hiçbir sorun kalmaz diye bize talimat vermişti. Bizlerde sahada muhtarlarımızla birlikte vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Sondaj neticesinde suyu bulduk. Ancak laboratuvarımızda gerekli tahlilleri yaptıktan sonra vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İnşallah bundan sonra mahallemizin içme suyu ile ilgili bir problemi kalmayacak. Mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.