Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri binlerce Malatyalının buluşma adresi İstanbul Yenikapı’da olacak.

Malatya günleri açılış ve protokol konuşmaları 22 Eylül Perşembe günü saat 18.00’de yapılacak. Malatya kültürünün tanıtımı, yöresel ürün ve yemeklerin satışının yapılacağı Arslantepe’den Yenikapı’ya Malatya Yöresel Günleri Festivali çerçevesinde çeşitli kültür sanat etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

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