Malatya tarihinde ilk defa bir profesyonel bayan takımının Voleybol liginde Malatya’yı temsil etmesinden sonra bu takımın önümüzdeki sezon 1.Lig’de mücadele etmesi için çalışmalar yapılıyor.

Malatya tarihinde ilk defa bir profesyonel bayan takımının Voleybol liginde Malatya’yı temsil etmesinden sonra bu takımın önümüzdeki sezon 1.Lig’de mücadele etmesi için çalışmalar yapılıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden Malatya temsilcisi Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü Başkanı Hamit Kapan, Başkan Yardımcıları Mesut Karabulut, Osman Gönültaş ve İnan Kokargül ile Voleybol Malatya İl Temsilcisi Baki Alpaslan, Ankara da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Ankara ziyareti çerçevesinde kulüp yönetimi Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ve Spor Kulübünün ismini taşıdığı merhum Galip Demirel in oğlu Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Serdar Demirel’i ziyaret ettiler. Ziyaretler esnasında Malatyalı bürokratlar ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Baydaş, Malatya tarihinde ilk defa bir profesyonel bayan takımının şehri temsil etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirip, kulüp yönetimini tebrik ederek, her türlü destek vereceklerini, önümüzdeki sezon voleybol takımını 1.lig’de görmek istediklerini dile getirdi.

TVF Kadınlar 2.Ligi’nde mücadele eden Malatya temsilcisi Vali Galip Demirel Ortaokulu Spor Kulübü, ligde oynadığı 2 maçta da galip geldi.