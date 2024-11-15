Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, “Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor” dedi.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.46’da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar intikal etmiş bir olumsuzluk bulunmuyor."