Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, depremin yaralarının sarılması için devlet ve millet dayanışmasının sürdüğünü belirterek, afet sonrası başlatılan yeniden inşa sürecinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin 11 ili etkilediğini, 14 milyon insanın yaşamını derinden sarstığını ve 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Vali Yazıcı, afetin derin izler bıraktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların büyük bir dayanışma sergilediğini ifade eden Yazıcı, "Afetin hemen ardından başlatılan arama-kurtarma, barınma ve iyileştirme çalışmalarının ardından, bugün de depremzedelerimize hem maddi hem de manevi destek sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Vali Yazıcı, depreme karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, ’Deprem öldürmez, bina öldürür’ anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Malatya’da kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yapıların güçlendirilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Depremin ardından yalnızca kayıpların anılmadığını, büyük bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını aktaran Yazıcı, Malatya’da 44 rezerv alan ve 68 proje alanında inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. Bu kapsamda toplam 79 bin 420 bağımsız bölüm ve 12 bin 539 ticari alanın yapım sürecinin sürdüğünü belirtti.

Mesajının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Yazıcı, "Allah milletimizi her türlü felaketten korusun" ifadelerini kullandı.