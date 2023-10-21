Malatya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri çeşitli afet durumlarının kurgulandığı geniş çaplı tatbikat gerçekleştirdi.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde 5 gün süren tatbikatta deprem senaryosu, sıkışmalı trafik kazası ve engebeli ortamda hasta taşıma gibi vakalara müdahale edilip tedavi ve nakilleri gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İlçe Belediye itfaiyesi gibi çeşitli kurumların desteği ile gerçekleşen tatbikatta 58 UMKE personeli olmak üzere 76 kişi görev aldı.

Arama ve kurtarma personelleri göçük altında sıkışmış hastayı doğru ve güvenilir şekilde çıkarmak için canla başla çalışırken diğer yandan farklı senaryoda ise araç içinde sıkışan hastayı çıkartarak gerçeğini aratmayan bir müdahale ile nefes kesti.

Tatbikat hakkında açıklamalarda bulunan Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, ”Ülkemizde ve dünya genelinde yaşanan afetlerden etkilenen ve yardıma ihtiyacı olan herkese hızlı, etkin ve en doğru biçimde sağlık hizmeti sunmak, sonrasında 112 acil sağlık ambulanslarının hastayı hastaneye nakletmesini sağlamak için tatbikatlarımızı gerçekleştiriyoruz. 4 gece 5 gün süren saha tatbikatı içerisinde bir afet durumunda yaşanabilecek olayların hemen hepsi senaryolaştırılmaktadır. Bunların içerisinde sıkışmalı trafik kazası, depremde göçük altında kalan yaralıları kurtarma ve sağlık müdahalesi gibi yaşanabilecek olayların çoğunu senaryolaştırmaktayız. Ekiplerimiz tüm bu senaryolara hazırlık yapmaktadır.” dedi.

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına daha güçlü bir sağlık ordusuyla girmeyi kendimize görev edineceğiz”

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, "Yapılan bu tatbikat ve eğitimlerin her alanda devam ederek 100 yıllık Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına daha güçlü bir sağlık ordusuyla girmeyi kendimize görev edineceğiz ve hep beraber bu hedefte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.