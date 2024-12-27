Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde kayısının mevcut durumu, karşılaştığı zorluklar ve gelecekteki potansiyelini ele almak amacıyla 2. Kayısı Panelini düzenledi. Etkinlik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesi, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, Ticaret Borsası, ziraat odaları, üreticiler ve sanayiciler gibi çeşitli paydaşlar etkinlikte bir araya geldi. Kayısı üretimi, verimliliği, sektörün karşılaştığı sıkıntılar ve geleceği üzerine yapılan konuşmalar, kayısının endüstriyel bir ürün haline getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, panelin açılışında yaptığı konuşmada, Malatya’nın kayısı ile özdeşleştiğini belirterek kayısının Malatya için çok büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Ayrıca üniversitenin kayısı araştırmalarına büyük katkılar sağladığını, Ziraat Fakültesi’nde açılan yeni bölümlerin bu araştırmalara katkı sunduğunu ve bu alanda öğrenci yetiştirildiğini vurguladı. Erdem, üniversitenin tek başına yeterli olmayacağını, sektördeki paydaşlarla işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Programda birer konuşma yapan, Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Bayındır, Prof. Dr. Hakan Yıldırım, Ziraat Mühendisi Şevket Fidan, Arş. Gör. Dr. İbrahim Kutlamış Kutsal ve Doç. Dr. Erçin Oksal ise kayısı hakkında çeşitli teknik bilgiler sundular.