Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB ve MEB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni’nde özel öğretim kurumlarının ve kişisel gelişim kurslarının tüm taleplerini Bakan Özer’e ilettiklerini söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB ve MEB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni’nde özel öğretim kurumlarının ve kişisel gelişim kurslarının tüm taleplerini Bakan Özer’e ilettiklerini söyledi.

Oda ve Borsalara bağlı firmaların mesleki eğitim merkezlerinden daha fazla yararlanması için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara’da TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımlarıyla düzenlenen Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni’ne MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir katılım sağladı.

“Eğitim sektörünün sorunlarını bakana ilettik”

Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreni’ni değerlendiren MTSO Başkanı Sadıkoğlu, “Üyelerimizin bizlere ilettiği tüm talepleri ile ilgili makamlara iletmeye devam ediyoruz. TOBB ve MEB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Merkezleri İş Birliği Protokol Töreninde de özel öğretim kurumları, kişisel gelişim kursları ve kitap-kırtasiye sektörünün sorunlarını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e ilettik. Devletimizin eğitim alanındaki en önemli paydaşı olan eğitim sektörünün desteklenmesi gerektiğini ifade ettik. Gerek bina gerekse istihdam alanında devletin önemli bir yükünü alan eğitim kurumlarının artan enflasyon, personel giderleri ve yüksek enerji maliyetleri karşısında zorlandığını Sayın Bakanımıza aktardık. Eğitim sektörünün küçük ölçekli işletmeler başta olmak üzere birçok teşvikten faydalanamadığını ifade ederek bu sorunun çözülmesini talep ettik. Özel okullarda yıllık fiyat artışı olarak belirlenen yüzde 36,7 oranının artan enflasyon, asgari ücrette yapılan çift artış ve yükselen öğretmen maaşları karşısında erdiğini belirterek, buradaki mağduriyetin giderilmesi hususunu ve eğitim kurumlarının ayakta kalabilmeleri için SGK işveren payının belli oranda düşürülmesi veya bir süre alınmamasını isteyip, eğitim kurumlarının maliyetlerinin düşürülmesi için ciddi adımlara ihtiyacı olduğunu da ilettik. Üyelerimiz adına tüm bu taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Malatya TSO’nun raporu törende sunum yapıldı

Protokol töreninde MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Özdemir, “Mesleki Eğitimde Sorun ve Çözüm Önerileri” ana başlığında bir sunum gerçekleştirdi. Özdemir, Malatya TSO’nun mesleki eğitimle ilgili hayata geçirdiği toplantılar, çalıştaylar ve anketler sonucunda ortaya çıkan Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı Raporunu referans alarak gerçekleştirdiği sunumunda özel öğretim kurumları ve kişisel gelişim kurslarının da sorunlarını sıraladı.