Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) yeni dönemin ilk meclis toplantısı yoğun bir katılımla düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) yeni dönemin ilk meclis toplantısı yoğun bir katılımla düzenlendi.

Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında düzenlenen toplantıya, 2 Ekim Pazar günü yapılan seçimle göreve gelen yeni meclis üyeleri, komite başkanları ve disiplin kurulu üyeleri katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantı, meclis üyeleri, komite başkanları ve disiplin kurulu üyelerinin kendilerini tanıtması ile başladı.

Sadıkoğlu’ndan birlik beraberlik mesajı

Daha sonra bir konuşma yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, birlik beraberlik mesajları verdi. Başkan Sadıkoğlu, “2 Ekim ve 9 Ekim’de gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizin Odamıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçime yüzde 90 oranında katılım sağlayan üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Oluşan yeni Meclisimizle birlikte hayata geçireceğimiz yeni projeler ve faaliyetlerle, sayıları 10 bine yaklaşan üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yeni bir dönemi hep birlikte başlatıyoruz. Kazanan Malatya’mız oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada duruşumuzdan taviz vermeden esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için hep birlikte azimle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İlk meclis toplantısında kadın meclis üyesi ve meslek komitesi başkanlarına çiçek takdim edildi. Toplantı hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.