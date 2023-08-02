Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 7. Meslek Komitesine üye müteahhitlik firmalarının sorun ve talepleri hazırlanan resmi yazı ile ilgili bakanlıklara gönderildi.

Malatya’da faaliyet yürüten tüm sektörlerin depremden etkilendiğini kaydeden Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş/Pazarcık ve Kahramanmaraş/Elbistan merkezli yaşadığımız depremler binlerce insanımızı hayattan koparırken, geride kalanlar için üstesinden gelmesi çok zor yaşam şartları bıraktı. Odamızın 10 bin üyesi bulunuyor, üyelerimizin yüzde 80’i depremden doğrudan etkilendi. Meslek komitelerimiz tarafından bizlere iletilen tüm sorunları ve talepleri ilgili bakanlıklara gönderiyoruz. Göndermeye de devam edeceğiz. Son olarak 7. meslek komitemiz tarafından iletilen sorunları ilgili bakanlıklara gönderdik. Çözümü noktasında takipçisi olacağız. Müteahhitlik firmalarımızın yaşadığı bir takım sorunlar ve önlerine çıkan engeller doğrudan vatandaşımızın da mağdur olmasına sebep oluyor. Örneğin orta hasarlı binaların güçlendirme projeleri ve inşaatların performans analizlerinin belediyeler tarafından onaylanmaması, bekletilmesi vatandaşımızın evlerine daha geç taşınmasına sebep oluyor. Bu ve buna benzer mağduriyetlerin önüne geçmek için sorunları her platformda dile getirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve TOBB’a gönderilen yazıda, “Deprem sonrası ağır yara alan meslek kollarından biri de hiç kuşkusun müteahhitlik mesleğidir. Odamıza kayıtlı müteahhitlik firmalarının ve yetkililerinin bazı sorunları ve talepleri bulunmaktadır. 7. Meslek Komitemiz tarafından iletilen sorun ve taleplerin ivedilikle çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz” denildi.

Bakanlıklara gönderilen yazıda şu sorunlar ve talepler yer aldı.

" Orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve natamam binaların performans analizlerinin ilgili belediyeler tarafından incelenerek ivedilikle inşaatların devamının sağlanması, onay sürecinin hızlandırılması. Deprem sonrası durdurulan imarın yeniden açılması. İmar planlarının netleşerek yeni kat yüksekliklerinin belirlenmesi. TOKİ’ye deprem konutları ve köy evleri yapan firmaların inşaat aşamalarının sekteye uğramaması açısından hak ediş ödemelerinin düzenli olarak yapılması. Yerinde dönüşümün gerçekleşebilmesi açısından deprem sonrası artan işçilik ve malzeme fiyatlarının kontrol altında tutulması ve ek tedbirler getirilmesi. Parsel kaymalarından dolayı yapılan ölçümlerde şehir merkezlerine öncelik verilmesi."