Malatya Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Temalı Robot’, Hacı Hüseyin Kölük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Çevre ve Teknolojileri’ ile Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Turizm Teknolojileri’ projeleri derece almak için çaba gösterecek.

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