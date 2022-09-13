Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında “Malatya Renkleniyor” protokolü çerçevesinde, kentteki cadde ve sokaklar ile duvarlar resimlerle renklenmeye devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında “Malatya Renkleniyor” protokolü çerçevesinde, kentteki cadde ve sokaklar ile duvarlar resimlerle renklenmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla görüntü kirliliği oluşturan yerler ve duvarlar güzel bir görünüme kavuşuyor ve aynı zamanda sosyal sorumluluk projesini gerçekleştiren öğrenciler, Malatyalıları da sanatla buluşturuyor. Malatya’nın birçok yerinde öğrenciler tarafından yapılan duvar resimleri görenleri hayran bırakıyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Fikret Vurucu, “Şehrimizin birçok yerinde sanatsal çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla hem vatandaşlarımızı hem de caddelerimizi renklerle ve sanatla buluşturuyoruz. Malatya’nın birçok caddesinde ve sokağında yaptığımız çalışmalarımız var. Battalgazi Devlet Hastanesinin duvarında da çalışmalarımızı yaptık. Malatya’nın yeni yerleşim yeri olan Gelincik Tepesi yolunda çalışmalar yaptık. Yine Yeşiltepe güzergâhında çalışmalar yaptık. Şehrimizin birçok yerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.