Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi, uluslararası öğrencileri ağırladı. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, Sanat Sokağı’nda bulunan müzeleri gezdiler.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde kültürel ve sanatsal merkezlerde etkinliklere katılan çeşitli ülkelerden gelen öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Turgut Özal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (MTÜ TÖMER) öğrenim gören öğrenciler, düzenlenen programla Malatya kültürünü yakından tanıma imkanı buldu. Kongo, Demokratik Kongo, Somali, Filistin, Afganistan, Güney Sudan, Cibuti, Burkina Faso, Fas, Bangladeş, Yemen, Kenya, Libya’dan gelen öğrenciler, ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Lal Ebru Atölyesi’ndeki etkinliğe katıldılar. Ebru Hocası Naciye Aydemir’in anlatımı ve uygulamasıyla Ebru Sanatını tanıyan öğrenciler, hayranlıklarını dile getirdiler. Ebru teknesinde çalışma yapma imkanı bulan öğrenciler, oldukça keyifli vakit geçirdi.

Dolu dolu bir gün geçirdiler

Öğrenciler daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Şehit Teğmen İbrahim Tanrıverdi Sanat Sokağı’ndaki müzeleri gezdi. Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinesi Müzesi’ni gezen öğrenciler, fotoğrafçılık ve fotoğraf makineleri hakkında bilgi edindi. Fotoğraf Makinesi Müzesi’nde bulunan fotoğraf makinelerinin hikayelerini dinleyen öğrenciler, müzenin çok önemli bir değere sahip olduğunu belirtti. Kültür Evi’ni ziyaret eden öğrenciler, Malatya Kültürü hakkında detaylı bilgiler aldı.

Sanat Sokağı’ndaki gezilerinin ardından Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan Radyo ve Gramofon Müzesi, Buğday Müzesi ile Turgut Özal Anı Evi’ni de ziyaret eden öğrenciler, gramofonla müzik dinlemeyi de ihmal etmedi. Daha sonra merhum 8’nci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın balmumu heykelini de gören öğrenciler, sevgilerini ayrıca ifade etti.