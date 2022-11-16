Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bugün başlayan ve 3 ay sürecek olan kampanya sonunda yapılacak çekilişle birbirinden güzel hediyeler talihlilerini bulacak.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bugün başlayan ve 3 ay sürecek olan kampanya sonunda yapılacak çekilişle birbirinden güzel hediyeler talihlilerini bulacak.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nden yapılan açıklamada, 16 Kasım-16 Şubat tarihleri arasında aynı gün içerisinde AVM’de 300 TL’lik alışveriş yapan herkesin çekilişe katılma hakkı kazanacağı belirtildi. Çekiliş kampanyası sonunda ise 25 Kasım günü saat 15.00’de AVM etkinlik alanında yapılacak kura çekimi sonucunda ise talihli müşteriler belirlenecek. Çekiliş de 3 adet İphone 14, 3 adet Samsung Galaxy Z Flip, 3 adet Samsung Galaxy Watc, 3 adet Philips HD Airfryer ve 3 adet Xiomi mi vacuum robot süpürgenin şanslı müşterilere verileceği açıklandı.