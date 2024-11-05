Malatya ve İstanbul’da PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren örgüt üyesi D.B.’nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

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İstanbul’da bulunduğu belirlenen D.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Malatya’ya getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: iha