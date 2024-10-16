Malatya’nın Kale ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Diyarbakır ve Batman’da vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüküğündeki deprem, Diyarbakır, Batman, Mardin gibi çevre illerde de hissedildi. İş yerleri, hastane ve evlerindeki vatandaşlar can havliyle sokağa çıktı. Diyarbakır’da bir plazada çalışan Serhan Barcı, büroda çalıştıkları esnada 5-6 saniyelik sarsıntıyı hissettiklerini belirterek, “O esnada herkes panik atak geçirmeye başladı. Koridora çıktığımızda herkes merdivenden hızlı hızlı iniyordu. Geçen depremden hiç ders almamışız, onu anladım. Çoğu ölümler panikten oldu. Kimse soğukkanlılıkla düzgün aşağı inmedi. Bu depremde de anladık ki hiçbir ders alınmamış. Bilgisayar sallandı, ampul sallandı, kapılar gidip geldi. Ondan sonra sakin bir şekilde çıkmaya çalıştık. O sırada herkes birbirini sakinleştirmeye çalıştı. Kimse asansörü kullanmadı, herkes yavaş yavaş merdivenden aşağı indi” dedi.

Batman’da depreme yakalanan Recep Ekinci ise, “İş yerinde bilgisayar başında çakışırken birden sandalyenin sallanmasıyla hemen irkildim dışarı çıktım. Çok şiddetli salandık” diye konuştu.

Diyarbakır ve Batman’da can kaybı, yaralanma ve yapılarda hasar olmadığı öğrenilirken, Batman Valiliği bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.