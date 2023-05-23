Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerince torbacı olarak tabir edilen Sokak satıcılarına yönelik Malatya merkezli Kahramanmaraş ve Osmaniye’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs gözaltına alınırken, 889 adet uyuşturucu hap, 1.80 gr esrar, 1 adet otomatik tabanca ile 26 fişek ele geçirildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.T., R.T. ve M.K. tutuklanırken, A.L.E., M.B. ile M.A.’ya adli kontrol uygulandı.