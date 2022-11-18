Malatya’da karla mücadelede herhangi bir sorun yaşanmaması için yağış öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve gerektiğinde koordinasyon sağlanması konuları ele alındı.

Malatya’da karla mücadelede herhangi bir sorun yaşanmaması için yağış öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve gerektiğinde koordinasyon sağlanması konuları ele alındı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü tarafından geniş katılımlı karla mücadele toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen karla mücadele toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra, Genel Sekreter Cemal Noğay, ilçe belediye başkanları, ilgili kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı Toplantıda bir konuşma yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kış mevsimine girilmesi nedeniyle karşılaşılacak sorunları masaya yatırmak amacıyla koordinasyon toplantısını gerçekleştirdikleri söyledi.

Gürkan, “Koordinasyonun hangi usul ve esaslara göre yürütüleceği ve koordine edecek birimlerin kendi üzerine düşen yükümlülükleri ve sorumlulukları nelerdir, o sorumlulukları hangi zaman zarfı içerisinde nasıl bir koordinasyonla yerine getirileceğine dair görev paylaşımı toplantısı gerçekleştiriyoruz. Ulaştırma Bakanımızın bir açıklamasını dinledim. Türkiye genelinde mevsim şartlarıyla birlikte oluşacak kar yağışları, toprak kayması, erozyon gibi hadiselerin insanlara zarar vermemesi konusunda bu tarz durumların önüne nasıl geçilir diye? Bu konuda aldıkları tedbirleri bize izah ettiler. Yani aldıkları tuzdan, ekipmanlardan, araçlardan, ekiplerden, hangi birimlerde, hangi alanlarda nasıl bir koordinasyon çalışılacağı noktasında detaylı bir şekilde basına izah ettiler. Biz de her yıl mutat toplantılarla özellikle alt yapı koordinasyon merkezinin ilkbahar, yaz veya kış şartlarına girerken AYKOME yapmış olduğu toplantılarla önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceğini belirler, bir sıkıntı olmaması noktasında azami titizliği ve hassasiyeti gösterirler. Bizlerde şu ana kadar Malatya’mızda özellikle yaz mevsimindeki susuzlukla ilgili, temizlikle ilgili, ilaçlamayla ilgili ve alt yapı kazılarıyla ilgili olsun AYKOME olarak bu koordinasyon merkezinde toplumumuza rahatsızlık verecek bir tutum ve davranış çıkmamıştır.

Bu kış mevsiminde biz de diğer birimler de ve AYKOME’nin paydaş kuruluşları yolların kapanması durumunda, kar yağışı durumunda özellikle hastaların getirilmesinde ve götürülmesinde yolların açılmasındaki birimlerin görevleri ile ilgili çalışmalarda olsun veya bizim kendi çalışanlarımızın yetmediği yerlerde takviye alma konusunda nasıl bir koordinasyon yapacağız onun değerlendirmesini yapacağız. Yol asfalt ekiplerimiz geçen yıl özellikle yoğun kar yağmasına, yüksek yerlerde de kar ve buz olmasına rağmen hakikaten Malatya’mızda 718 mahallede, 2100 mezrada ve 13 ilçemizde ulaşımla ilgili bir problem yaşamadık. Bu da AYKOME’nin hakikaten koordinasyonlu, planlı ve programlı çalışmasının sonucu olduğunun kanaatindeyim. Alacağımız kararlarla görev dağılımı yapılacaktır. Bu görev paylaşımı ile birlikte herkes üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından karla mücadelede herhangi bir sorun yaşanmaması için yağış öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ve gerektiğinde koordinasyon sağlanması konuları ayrıntılı olarak ele alındı.