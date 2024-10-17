Malatya’nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 249 vatandaşın kaçarken yaralandığı belirtilirken, hafif hasar gören 21 okul için yarın da tatil kararı verildi.

Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından saha tarama çalışmaları sürerken kentte incelemelerini tamamlayan AFAD Başkanı Oktay Memiş, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ile yetkililerin katılımı ile son durum hakkında bililer verdi.

AFAD koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan AFAD Başkanı Oktay Memiş, depremin hemen ardından AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve 112 ekiplerinin de dahil olduğu geniş bir ekibin, bölgedeki çalışmalara katıldığını söyledi. AFAD’ın toplam bin 216 personel ve 363 araç ile sahada görev yaptığını belirten Memiş, yapılan tarama çalışmalarının ardından enkaz altında kimse bulunmadığının tespit edildiğini ve bu durumun sevindirici olduğunu belirtti.

249 kişi korku ve panik nedeniyle etkilendi

Depremden etkilenen bölgelerde 249 vatandaşın korku ve panik nedeniyle hafif şekilde etkilendiğini ifade eden Memiş, bu kişilerden bir kısmının kontrol amaçlı hastanelere sevk edildiğini söyledi. Malatya’da 2, Elazığ’da ise 8 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü de ifade eden Memiş, ayrıca Kızılay’ın bölgedeki vatandaşlara yönelik 12 bin kişilik yemek hizmeti sunduğu belirtti.

Artçı depremler devam ediyor

Depremin ardından 202 artçı sarsıntı daha kaydedildiğini dile getiren Memiş, bölgedeki yapı stokunun 6 Şubat depremleri sonrası iyileştiğini ve bu nedenle büyük çaplı bir olumsuz durum beklenmediğini söyledi. Memiş, Sivas’ta da bugün gün içerisinde 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini ancak burada da ciddi bir hasarın yaşanmadığını belirtti.

AFAD Başkanı Memiş, tüm bu çalışmaları Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde yürüttüklerini ve her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurguladı. Memiş, “Allah beterinden korusun, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Vali Yavuz: "2 yaralının tedavisi sürüyor"

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise yaralanan 2 vatandaşın hastanede tedavi gördüğünü belirterek depremin ardından hızlı bir şekilde saha tarama çalışmalarının başlatıldığını ve büyük bir yıkım olmadığını belirtti. Vali Yavuz, yaralılardan birinin panik nedeniyle atlarken bacak ve bel bölgesinde kırıklar oluştuğunu, diğerinin ise kerpiç bir duvarın yıkılması sonucu ayağından yaralandığını söyledi. Her iki yaralının da hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

21 okulda onarım çalışmaları sürüyor

Deprem sonrası hasar tespit çalışmalarına hızla başlandığını dile getiren Yavuz, 471 resmi eğitim binasında yapılan incelemelerde, 21 okulda sıva dökülmeleri gibi yüzeysel hasarlar tespit edildiğini söyledi. Okulların boya ve onarım çalışmalarının hafta sonu tamamlanacağını belirten Yavuz, bu 21 okulda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra, 28 ekip ve 56 teknik personelin sahada hasar tespit çalışmalarına devam ettiğini açıklayan Vali Yavuz, AFAD ve diğer kurumların koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Vatandaşlardan gelen ihbarların titizlikle değerlendirildiğini de ekledi. Vali Yavuz, tüm depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, çalışmalara devam edildiğini vurguladı.