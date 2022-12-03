Malatya’da kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapan jandarma ekipleri bir çok başarılı operasyona imza atarak dosta güven düşmana korku verdi.

Malatya’da kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapan jandarma ekipleri bir çok başarılı operasyona imza atarak dosta güven düşmana korku verdi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde Ocak- Aralık döneminde gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde bir çok başarılı çalışmalara imza atarak suçlulara geçit vermedi.

Uyuşturucu ile mücadelede taviz vermeyen Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşı zehirleyen zehir tacirlerine fırsat vermeyerek zehir tacirlerine yine büyük bir darbe vurdu.

Asayiş olaylarının yanı sıra toplumsal olaylar ile bilgilendirme ile sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde yürütülen çalışmalarıyla göz dolduran jandarma ekiplerinin 2023 yılında da vatandaşların huzur ve güveni için benzer uygulamalara aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.