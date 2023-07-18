Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan stajyer öğrencilerine uygulamalı olarak eğitim veriliyor.

Özellikle yangınlar sırasında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, afet durumlarında vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmak amacıyla stajyer öğrencilere uygulamalı olarak verilen eğitim çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Çeşitli üniversitelerin Acil Yardım ve afet, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Güvenlik ve Mülkiyet Koruma bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, aldıkları uygulamalı staj eğitiminden memnun olduklarını belirttiler.

Stajyer öğrencilere verilen uygulamalı eğitimler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Yoğun bir sezon içerisindeyiz. Yangınların çok olduğu, trafik kazalarının olduğu ve diğer kurtarma olaylarının yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Bilindiği üzere yaz aylarının gelmesiyle birlikte itfaiye teşkilatları daha yoğun bir döneme girer. Ülkemizde artık birçok üniversitede itfaiyecilikle alakalı bölümler açılmaya başladı. Bu bölümlerde yıllardır mezun veriyorlar. İtfaiyecilik artık Türkiye’de çok profesyonel bir şekilde yürütülmektedir. Her yıl yaz ayı boyunca dönem dönem gelen stajyer öğrencilerimiz var. Bizler de öğrencilerimize itfaiyeciliğin temel anlamda tüm teferruatlarıyla ve uygulamalarıyla berber eğitimler veriyoruz. Yangında, trafik kazasında neler yapılır, diğer itfaiye olaylarında neler yapılır öğrencilerimiz uygulamalı olarak iyi bir eğitimden geçiyorlar. Staj yapan öğrencilerimizin staj dönemleri ve üniversiteleri farklıdır. Öğrencilerimizin stajı 20 ile 40 gün arası değişen dönemlerden oluşuyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından itfaiyeciliğin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. 11 ilimizde itfaiye teşkilatları çok hızlı bir şekilde daha dinamik bir yapıya sahip olarak olaylara müdahil oldular. Asıl işimiz yangın çalışma grubu olsa da deprem, sel, su baskınları, boğulma olayları, trafik kazası gibi birçok alanda olan teşkilatız. Türkiye’deki itfaiye teşkilatları Avrupa’daki itfaiye teşkilatlarından daha iyi diyebilirim. Fiziki olarak, modernizasyon olarak, tesisat olarak, makine olarak, araçlar olarak kullandığımız tüm ekipmanlarla itfaiye Türkiye’de en iyi seviyelerde. Malatya itfaiyesi de yine en iyi seviyede olan teşkilatlar arasında. Staj yapan öğrencilerimiz de mezun olduklarında alanlarını okudukları için Türkiye’de itfaiye personeli alımlarında KPSS ile işe alınacaklar. Artık itfaiyecilik daha profesyonel bir şekilde ilerliyor” dedi.