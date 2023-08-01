Malatya’da her yaz çıkan anız yangınlarından dolayı doğaya büyük tahribatlar verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi itfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, tarlalarda veya bahçelerde bilerek yakılan anız yangınlarına ilgili kurumlar tarafından cezai işlemlerin uygulandığını söyledi.

Malatya genelinde ot, çöp ve anız yangınlarının sık yaşandığını belirten Katipoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi olarak geçtiğimiz yıllarla kıyaslama yaptığımızda bu yıl daha fazla yangına müdahale etmekteyiz. 2022 Temmuz ayında toplamda 484 olaya müdahale ederken 2023 Temmuz ayında ise ekiplerimiz 845 olaya müdahale etti. Müdahale edilen yangınların başında anız yangınları, bahçe yangınları, ot ve temizlik amacıyla çıkan yangınlar. Vatandaşlarımızı çıkan bu yangınlardan dolayı bir kez daha uyarıyoruz. Anız yangınları hem toprağa hem canlılara hem de doğaya ciddi anlamda zarar vermekte. Ayrıca anız yangınlarının ağır yaptırımları ve cezaları bulunmaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi olarak hem araç gereç hem de ekipman olarak gerekli bütün tedbirlerimizi aldık. Bütün yangınlara yetişmeye gücümüz var. Malatya genelinde 19 farklı noktada hizmet vermekteyiz. Yangının küçüğü, büyüğü yok. Bütün yangınlara ekiplerimizi yönlendirmek zorundayız. Bundan dolayı vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmaları noktasında ricada bulunuyoruz. Özellikle son günlerde depremden dolayı ağır hasar almış binaların çatılarında yangınlar çıkmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biride çatı üzerinde bulunan bazı ekipmanların sökülmesinden kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini, orta ve hafif hasarlı binalarda ise çalışma yapacaklarsa işin ehli olan kişilerle çalışmaları tavsiyesinde bulunuyoruz” dedi.

Katipoğlu konuşmasının devamında, “Ayrıca piknik maksatlı yakılan mangalların tam anlamıyla söndürülmeden bırakılması ormanlarımızda ve piknik alanlarında yangınlara neden oluyor. Vatandaşlarımızın yakmış oldukları ateşlerin tam anlamıyla söndüğünden emin olduktan sonra piknik alanını terk etmeleri gerekiyor. Ormanlar kolay yetişmiyor bir başka canlının yaşam hakkını elinden almaya kimsenin hakkı yoktur. Oksijen kaynaklarımızı koruyalım. Kurallara riayet edelim. Malatya hepimizin hep birlikte Malatya’yı koruyalım” şeklinde konuştu.